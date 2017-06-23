Проект закона о реинтеграции Донбасса обсуждался в США, заявили в Киеве

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что "некоторые элементы" законопроекта о реинтеграции Донбасса, который готовит Киев, обсуждались во время визита Петра Порошенко в Вашингтон.

Порошенко в начале недели находился в Вашингтоне с рабочим визитом. Во вторник он встретился с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном, министром обороны Джеймсом Мэттисом, главами МВФ и Всемирного банка. Эксперты не исключали, что в ходе встречи украинского президента с руководством США будет обсуждаться формат участия США в урегулировании конфликта на востоке Украины, а также законопроект о реинтеграции Донбасса, который разрабатывается Киевом. При этом вице-спикер Верховной рады, участник украинской делегации во время визита Порошенко в США Ирина Геращенко заявляла, что глава государства на встречах с руководством США эти темы не обсуждал.

"Основное было то, как нам объединить и скоординировать усилия с американской стороной, чтобы принести мир и стабильность в Донбасс. Некоторые элементы этого законопроекта были в центре внимания переговорного процесса с американской стороной, поскольку основой будущего законопроекта являются, конечно, минские договоренности и ключевое — это выполнение… условий, касающихся безопасности", — заявил в эфире телеканала "1+1" Елисеев, чьи слова приводит в пятницу украинское агентство УНИАН.

Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.