МИД Катара назвал ложью обвинения в финансировании терроризма в Ливии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара назвало беспочвенными и ложными обвинения в финансировании терроризма в Ливии, говорится в сообщении катарского посольства со ссылкой на заявление МИД страны.
Кроме этого, представитель офиса ливийского маршала Халифы Хафтара генерал Ахмад аль-Мисрами сообщил, что Катар вмешивался во внутренние дела Ливии и финансировал терроризм на ее территории.
"Заявление аль-Мисрами является беспочвенным, ложным, содержит вводящие в заблуждение утверждения, которые противоречат фактам, которые известны всем", — говорится в тексте сообщения.
"Все действия Катара, направленные на помощь братскому ливийскому народу и предпринятые с начала революции 2011 года, осуществлялись в рамках международной системы… Поэтому необходимо избегать таких безответственных заявлений, поскольку они направлены на дестабилизацию отношений между народами и братскими странами", — добавляется в заявлении.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет