МИД Катара назвал ложью обвинения в финансировании терроризма в Ливии

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара назвало беспочвенными и ложными обвинения в финансировании терроризма в Ливии, говорится в сообщении катарского посольства со ссылкой на заявление МИД страны.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн через посредничество Кувейта передали властям Катара список своих требований, необходимых для прекращения дипломатической изоляции, в которой оказался эмират. При этом госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш ранее заявил, что требования стран связаны с рядом вопросов, в том числе с финансированием радикализма и террористических группировок, например, в Сирии и Ливии, и содействием международным персонам нон грата.

Кроме этого, представитель офиса ливийского маршала Халифы Хафтара генерал Ахмад аль-Мисрами сообщил, что Катар вмешивался во внутренние дела Ливии и финансировал терроризм на ее территории.

"Заявление аль-Мисрами является беспочвенным, ложным, содержит вводящие в заблуждение утверждения, которые противоречат фактам, которые известны всем", — говорится в тексте сообщения.

"Все действия Катара, направленные на помощь братскому ливийскому народу и предпринятые с начала революции 2011 года, осуществлялись в рамках международной системы… Поэтому необходимо избегать таких безответственных заявлений, поскольку они направлены на дестабилизацию отношений между народами и братскими странами", — добавляется в заявлении.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. В итоге к блокаде Катара не стали присоединяться только два государства, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман. Катар все обвинения отверг и заявил, что ответных мер принимать не будет