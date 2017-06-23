В пекинском аэропорту в пятницу ожидается снижение пропускной способности

ПЕКИН, 23 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Пропускная способность международного аэропорта Пекина "Шоуду" в пятницу может снизиться до 40% из-за непрекращающихся второй день проливных дождей, сообщает издание Morning Post со ссылкой на управление воздушного движения северного Китая.

Национальный метеорологический центр страны (NMC) в пятницу обновил объявленный накануне желтый уровень опасности в связи с обильными осадками, жителям Пекина и Тяньцзиня, а также провинций Шэньси, Хэбэй, Цзянсу, Шаньдун, Аньхой рекомендуется соблюдать осторожность и избегать нахождения в потенциально опасных местах, где могут сойти оползни.

Сообщается, что во временной промежуток с 7.00 до 12.00 (2.00 — 7.00 мск) пропускная способность воздушной гавани китайской столицы снизится на 15%, ожидается отмена 65 рейсов. С 12.00 до 20.00 (7.00-15.00 мск) из-за дальнейшего ухудшения погодных условий пропускная способность аэропорта может сократиться на 40%, ожидается отмена 263 рейсов, а с 20.00 и до полуночи (15.00-19.00 мск) пропускная способность будет на 15% ниже от штатного значения, ожидается отмена 47 рейсов.

Дожди не прекращаются во многих районах страны со среды, по данным министерства по гражданским делам в провинциях Цзянси, Хэбэй и Хунань около 50 тысяч человек оказались затронуты разгулом стихии, не менее 600 человек были эвакуированы в безопасные места, сообщает телеканал CGTN.

Дожди нанесли существенный урон 25 тысячам гектаров сельскохозяйственных угодий, экономический ущерб оценивается в 4,8 миллионов долларов.