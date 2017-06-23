СМИ: в Таиланде Facebook, Youtube и Netflix грозят ограничения

БАНГКОК, 23 июн – РИА Новости. Сетевым гигантам Facebook, Youtube и Netflix грозят ограничения в Таиланде, в том числе в рекламной деятельности, если они не зарегистрируют в стране местные юридические лица в соответствии с принятыми недавно поправками к закону об интернете и сетевой деятельности, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.

Всем трем компаниям дан срок до 22 июля, чтобы зарегистрировать местные отделения с правами юридического лица. В противном случае власти страны введут для них ограничения, связанные с источниками доходов их бизнеса, в том числе права демонстрации рекламы, сообщает издание co ссылкой на Национальную комиссию по телекоммуникациям и телерадиовещанию (НКТТ).

"Мы не хотим использовать термин "незаконная деятельность" в отношении незарегистрировавшихся провайдеров, однако их деятельность будет в этом случае расходиться с нормами таиландского законодательства", — заявил газете заместитель председателя НКТТ полковник Натхи Суконрат.

Представители Facebook, Youtube и Netflix не явились в четверг на совещание в НКТТ, на котором провайдеры других международных социальных сетей и интернет-порталов заверили комиссию в том, что они зарегистрируют местные юридические лица в соответствии с новым законом, сообщает газета.