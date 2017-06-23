Трамп пропустил бейсбольный матч после инцидента с атакой на конгрессмена

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что собирался посетить бейсбольный матч конгрессменов на прошлой неделе, но после нападения на Стива Скализа изменил решение по совету службы безопасности.

Стрельба произошла 14 июня в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников проводила тренировку перед традиционным бейсбольным матчем. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

"Вы даже не представляете, как я хотел быть там, однако ребята из Секретной службы сказали, что может быть, лучше пропустить игру", — сказал президент, принимая законодателей в Белом доме на традиционном пикнике конгресса.

Он отметил, что на мероприятие пришли дочь и сын конгрессмена Скализа.

"Мы провели для них экскурсию по Белому дому", — сказал глава государства, добавив, что тур был организован "по высшему разряду". Он также поблагодарил "за спасение жизней" сотрудников Секретной службы, которые помогли обезвредить стрелка, ранившего Скализа.