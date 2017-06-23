Трамп выразил надежду на укрепление единства республиканцев и демократов

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в четверг выразил надежду на укрепление единства между республиканцами и демократами в конгрессе.

Он встретился с законодателями в неформальной обстановке на пикнике конгресса, который ежегодно проводится в Белом доме.

"Мы надеемся, что единство, которое продемонстрировано сегодня, будет расти и процветать между республиканцами и демократами", — сказал президент. Он выразил уверенность в том, что положение в стране в данной связи станет "гораздо лучше".

Трамп также отметил, что для него и его жены Мелании это первый подобный пикник. Проведение подобных мероприятий он назвал "прекрасной традицией", добавив, что уже успел установить дружеские отношения со многими членами конгресса.