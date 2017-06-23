На президента Аргентины хотят подать в суд за выпуск 100-летних облигаций

МЕХИКО, 23 июн – РИА Новости. Намерение разместить 100-летние еврооблигации может дорого обойтись президенту Аргентины Маурисио Макри – один из депутатов намерен подать на него в суд за эту финансовую операцию.
"Это будет что-то не очень хорошее для государства (выпуск бумаг), мы должны положить конец этой задолженности", — приводит канал Telesur заявление депутата Дарио Мартинеса от партии "Фронт за победу".
Помимо главы государства, иски также будут представлены против главы правительства Маркоса Пеньи, министра казначейства Николаса Духовне и министра финансов Луиса Капуто.