Трамп определился с кандидатурой на пост посла США в Великобритании

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп решил предложить на пост посла в Великобритании владельца команды по американскому футболу New York Jets Роберта Вуда Джонсона, сообщает Белый дом.

"Президент объявил о намерении выдвинуть кандидатуру… Джонсона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон свыше 30 лет возглавляет частную компанию по управлению активами, носящую его имя.

Кандидатура Джонсона должна пройти утверждение в американском сенате.