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СМИ: Экс-глава штаба Клинтон выступит в конгрессе по "делу России"

02:4123.06.2017
(обновлено: 02:42 23.06.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiЭкс-глава штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. Архивное фотоЭкс-глава штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джон Подеста. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший руководитель предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста на следующей неделе выступит в конгрессе США, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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© AP Photo / Andrew Harnik
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"Комитет по разведке палаты представителей на следующей неделе планирует допросить Подесту, взлом электронного почтового сервера которого стал центральным элементом во вторжении РФ в американские выборы в прошлом году", — говорится в материале.

Подчеркивается, что "Подеста станет одним из первых ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета". Как отмечается, встреча пройдет за закрытыми дверями. Представители ряда членов комитета — как республиканцев, так и демократов — отказались комментировать CNN данную тему.

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
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В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов Национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В октябре власти США заявили о якобы причастности правительства РФ к хакерским атакам. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.

Президент России Владимир Путин, говоря об обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

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