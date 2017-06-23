Суд в США оставил в силе приговор экс-агенту ЦРУ за разглашение информации

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский суд в четверг оставил в силе приговор бывшему сотруднику ЦРУ Джеффри Стерлингу, осужденному на 3,5 года тюрьмы за разглашение секретных сведений.

"Апелляционный суд четвертого округа постановил, что нет причин пересматривать приговор", — сообщил в данной связи телеканал Fox News

Стерлинг был приговорен к тюремному заключению в 2015 году. Его признали виновным в передаче журналисту газеты New York Times Джеймсу Райзену секретных данных, касавшихся иранской ядерной программы.

Сам Стерлинг виновным себя не признал. Он предполагал, что источником утечки стал один из сотрудников конгресса США, которому он передал свои опасения. Райзен, которого пытались также привлечь к суду в качестве свидетеля, заявил, что не будет раскрывать свои источники информации.