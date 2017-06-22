В Госдепе сравнили турпоездки в КНДР с турами в Чернобыль

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Представитель госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге для журналистов в четверг сравнила туры в Северную Корею с туристическими поездками в Чернобыль.

"Интересный вопрос – если ты хочешь съездить в Чернобыль, можно воспользоваться услугами этой компании", — ответила она на вопрос, как госдепартамент относится к компаниям, которые продолжают отправлять туристов в КНДР.

Студент из университета Виргинии Уормбиер, который был приговорен в КНДР к тюремному заключению за подрывную деятельность, был возвращен в США на прошлой неделе в состоянии комы. В понедельник он умер. В связи с этим Вашингтон рассматривает вопрос запрета туристических поездок в Северную Корею.