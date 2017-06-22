Госдеп не знает о переносе переговоров Рябкова и Шеннона

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Госдепартамент США не обладает какой-либо информацией о переносе двухсторонних консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном на другую дату после их отмены, заявила в ходе регулярного брифинга представитель ведомства Хизер Науэрт.

"У нас нет информации и том, что дата пересматривается", — ответила она на вопрос журналистов, есть ли вероятность, что эта встреча все-таки состоится.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отмена раунда консультаций между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и первым замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном не означает полного прекращения работы в этом формате.

Накануне Науэрт тоже заявила, что США "открыты" для проведения в будущем подобных консультаций, так как между Москвой и Вашингтоном сохраняется много вопросов, требующих обсуждения.

Россия объяснила свое решение об отмене встречи необоснованным расширением санкций в отношении нее.