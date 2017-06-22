Белый дом рассказал, для чего разведка ведет разговоры о "русских хакерах"

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Разговоры о "русских хакерах" — попытка подорвать легитимность президента США Дональда Трампа, заявила в четверг представитель Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, которую цитирует агентство Рейтер, разведывательные службы США "пытаются лишить легитимности" избрание Трампа, обсуждая "российские взломы".

Вместе с тем, по ее словам, Трамп при этом думает, что за взломы "вероятно" ответственна Россия. Трамп впервые высказал такое предположение в декабре прошлого года, вскоре после выборов, на которых он был избран президентом США.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".