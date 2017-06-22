Под Барселоной из-за пожара эвакуировали около ста жителей

МАДРИД, 22 июн — РИА Новости. В провинции Барселона (автономное сообщество Каталония) вспыхнул пожар, были эвакуированы около ста жителей одного из населенных пунктов.

Пожар возник в районе Росаленда-де-Сан-Фруитос-де-Багес, расположенного в 60 км от Барселоны, сообщили правоохранительные органы Каталонии Mossos d`Esquadra. Пострадавших нет.

Огонь охватил около 50 гектаров земли, в том числе 80% сельскохозяйственной и 20% леса. На месте работают 48 пожарных расчетов, а также вертолеты и самолеты, предназначенные для тушения огня. Движение на одной из трасс полностью перекрыто.

Пожарные пытаются не допустить, чтобы огонь дошел до промышленного полигона и находящегося неподалеку кемпинга.

Из-за жары, установившейся на Пиренеях, вероятность возникновения пожаров крайне высокая на всем полуострове. В Португалии в результате мощнейшего пожара, вспыхнувшего в субботу, погибли 64 человека, более 200 пострадали.