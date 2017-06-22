Трамп не располагает записями разговоров с Коми

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не располагает записями разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Трамп и Коми публично конфликтуют с мая, когда президент уволил тогдашнего директора ФБР. Трамп ранее в Twitter пригрозил Коми обнародованием записей разговоров, тот ответил, что сам надеется на публикацию записей, если они есть у президента США.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

После увольнения Коми в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию.