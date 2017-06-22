Испанские социалисты не будут блокировать ратификацию CETA

МАДРИД, 22 июн – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) не будет блокировать в конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) ратификацию Испанией Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой (CETA), сообщил в четверг генеральный секретарь партии Педро Санчес.

"Мы не поддержим CETA, наша позиция – воздержаться при объяснении мотивов", — заявил Санчес на переговорах в Мадриде с еврокомиссаром по экономике и финансам Пьером Московиси. Его заявление приводится на сайте ИСРП.

По словам Санчеса, возглавляемая им партия "поддерживает открытую международную торговлю", но на базе формул, которые "учитывают демократические процессы и права трудящихся, а также направлены на сохранение окружающей среды". Он раскритиковал то, что лишь четыре из 1600 страниц документа посвящены вопросу защиты окружающей среды, а также тот факт, что к обсуждению документа не была привлечена европейская общественность.

Несмотря на заявление Санчеса, официальный представитель ИСРП в конгрессе Маргарита Роблес заявила, что окончательное решение партия примет в следующий понедельник.

Вопрос о ратификации Испанией CETA встал после того, как председатель ИСРП Кристина Нарбона заявила, что испанские социалисты не поддержат ратификацию документа в парламенте. Премьер Испании Мариано Рахой в четверг назвал такую позицию ошибочной. Он заявил, что если испанские социалисты примут решение голосовать против соглашения, то он попытается заручиться поддержкой других политических сил, представленных в парламенте, а также попытается "по крайней мере убедить социалистов, чтобы они воздержались".

Европарламент в феврале ратифицировал CETA, "за" проголосовали 408 депутатов, "против" — 254, еще 33 воздержались. Испанские социалисты, представленные в Европарламенте, голосовали за соглашение. Кроме того, представители ИСРП на этой неделе проголосовали за соглашение ЕС и Канады в Комитете по международным отношениям в конгрессе депутатов испанского парламента.

Двустороннее торгово-экономическое соглашение ЕС и Канада подписали 30 октября 2016 года. Для окончательного вступления в силу необходима его ратификация всеми странами Евросоюза. Всего договор предстоит ратифицировать 38 национальным и региональным ассамблеям. CETA, когда заработает в полную силу, должно будет отменить около 98% тарифов, которые в настоящее время применяются в торговле между странами ЕС и Канадой.