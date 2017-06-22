В Испании подадут 15 исков по делам о преступлениях франкистского режима

МАДРИД, 22 июн — РИА Новости. Пятнадцать судебных исков по делам о преступлениях, совершенных во времена диктатуры Франсиско Франко (1939-1975), будут поданы в ближайшее время в Испании.
Впервые иски будут подавать частные лица, пострадавшие от преступлений франкистского режима. До сих пор рассмотрения подобных дел требовали лишь общественные организации или мэрии испанских городов.
Первый иск
"Подавая этот иск, мы хотим покончить с безнаказанностью преступлений, связанных с нарушением прав человека в Испании, что абсолютно недопустимо для правового государства", — заявил на пресс-конференции Хасинто Лара Бонилья, президент Ассоциации за права человека в Испании (APDH), поддержавший иск Суареса-Карреньо.
Как пояснил РИА Новости другой адвокат, занимающийся этим делом, Мануэль Олле, факт пыток можно доказать – есть документы об арестах, а также показания самой жертвы и свидетелей. "Есть свидетельства, в каком состоянии он (Суарес-Карреньо – ред.) был и как проводились пытки", — пояснил он.
По словам адвоката, свидетели в тюрьме "слышали крики и видели раны". К иску прилагается 170-страничное заключение четырех историков, где говорится о "систематических нападениях на гражданское население" с 1970 по 1973 год. Это доказывает, по мнению истцов, факт совершения преступлений против человечности.
"Это принцип международного уголовного права: если отказывают в выдаче человека за международное преступление, такое как преступление против человечности, государство, которое отказывает в выдаче, обязано судить этого человека", — заявил Олле.
Препятствием для удовлетворения иска может стать Закон об амнистии, принятый в 1977 году, через два года после смерти Франко, в самый разгар переходного периода от диктатуры к демократии. Однако, по мнению адвоката, этот закон "с технической точки зрения недействителен", поскольку противоречит "международным обязательствам Испании, гарантированным рядом договоров".
"Ни один из людей, пострадавших во времена франкистского режима, не восстановил справедливость через испанскую юстицию, ни один из ответственных не был наказан. Наши действия направлены против чудовищной безнаказанности, против преступлений против прав человека", — добавил адвокат.
Пытки
Как заявил сам Луис Суарес-Карреньо, подобные иски "разрушат стены безнаказанности, бетонные крыши, которые были построены во время строительства так называемого режима 1978 года". "У нас будет несовершенная демократия до тех пор, пока мы не добьемся справедливости. Только после этого наша страна сможет начать восстанавливать свое достоинство", — заявил он.
Суарес-Карреньо находился в тюрьме дважды. В первый раз его обвинили в том, что у него есть "коммунистические документы", во второй раз — в том, что он возглавляет "Революционную коммунистическую Лигу" – франкистам его сдал один из товарищей.
"Я подвергался физическим и психологическим пыткам", — сказал на пресс-конференции Суарес-Карреньо. По его словам, сотрудники тайной полиции его били, угрожали убить жену, отправили в камеру, расположенную рядом с теми помещениями, где пытали других заключенных — из-за постоянных криков он не мог спать. Несмотря на жару, его заставили одеться в зимнюю одежду, он не знал, какое время суток: в камеру не проникало солнце.
"Все было одинаково для людей, которые проходили через Главное управление безопасности. Систематические пытки стали рутиной, и не всегда целью ставилось получение информации – это была обычная практика в отношении людей, которые не были согласны с режимом", — добавил он, отметив, что на протяжении 40 лет после смерти Франко "пытались скрыть эти факты". "Многие из жертв Бильи Эль-Ниньо не смогут уже восстановить справедливость", — сказал бывший заключенный.
Бильи Эль-Ниньо
Бильи Эль-Ниньо был вторым человеком в "Социально-политической бригаде" и был известен особенно жестоким обращением с заключенными. Еще в 1974 году, то есть за год до смерти Франко, суд приговорил его к выплате штрафа за насильственные действия в отношении журналиста Пако Лобатона.
С 1981 года Гонсалес Пачеко начал работать в генеральном комиссариате судебной полиции, в 1982-м уволился из полиции. Он возглавлял службы безопасности ряда частных предприятий, в частности представительства Renault в Испании.
18 сентября 2013 года аргентинская судья Мария Сервини выдала международный ордер на розыск и арест Бильи Эль-Ниньо и еще четырех бывших сотрудников сил безопасности времен франкистской диктатуры. Их обвиняли в совершении преступлений в отношении 13 человек с 1971 по 1975 год. В апреле 2014 года Национальный суд Испании отклонил прошение об экстрадиции.
Испанский закон "Об амнистии" от 1977 года не допускает уголовное преследование за преступления, совершенные в период Гражданской войны в Испании (1936-1939), а также во время правления Франко — с 1939 по 1975 годы.