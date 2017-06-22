Лидеры ЕС призвали соцсети автоматически удалять экстремистские материалы

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран-членов Евросоюза призвали администраторов социальных сетей автоматически находить и удалять экстремистские материалы и готовы принять соответствующий закон, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Мы призываем компании (администраторов – ред.) социальных сетей сделать все необходимое, чтобы предотвратить распространение террористических материалов в интернете. На практике это означает разработку новых инструментов для автоматического обнаружения и удаления этих материалов", — сказал Туск журналистам после первой сессии саммита ЕС.

По его словам, "если потребуется, мы (Евросоюз – ред.) готовы принять соответствующее законодательство".

Как сообщается в итоговом документе саммита ЕС по вопросам обороны и безопасности, инструменты должны быть разработаны в рамках форума представителей интернет-индустрии.

"Евросовет призывает решить вопросы, связанные с существованием систем, позволяющих террористам общаться по каналам, недоступным компетентным органам, в том числе с использованием сквозного шифрования, защищая при этом пользу, которую эти системы приносят защите личных данных и общения", — говорится в документе.