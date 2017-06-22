Туск заявил о начале оборонного сотрудничества стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Лидеры стран-членов Евросоюза дали старт постоянному сотрудничеству стран ЕС в оборонной сфере, через три месяца будут объявлены конкретные проекты, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

"Лидеры договорились о необходимости начать постоянное европейское сотрудничество в области обороны", — сказал Туск после первой рабочей сессии саммита ЕС.

По его словам, "в течение трех месяцев страны-члены согласуют общий список критериев и обязательств, а также конкретные проекты в области (разработки) мощностей, чтобы реализовать это сотрудничество".

Как говорится в итоговом документе саммита ЕС по обороне, речь идет о критериях, предусмотренных Договором о функционировании Европейского Союза. Согласно ему, протокол о постоянном сотрудничестве в области обороны должен фиксировать определенные критерии и обязательства в сфере военных потенциалов. Страны, желающие участвовать в таком сотрудничестве, должны отвечать этим критериям и принимать на себя эти обязательства. Если условия выполнены, эти страны уведомляют о своем намерении, и в течение трех месяцев после этого уведомления Совет ЕС учреждает это сотрудничество и фиксирует список стран-участников.

В середине мая министры обороны стран-членов Евросоюза согласовали нормы и принципы осуществления Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), предполагаемого нормами Договора о Европейском союзе, но до сих пор не реализованного. Они договорились, что участие в проектах PESCO будет открыто для всех стран-членов, которые хотят взять на себя необходимые обязательства, при этом любые мощности, разработанные в его рамках, останутся в собственности и под контролем стран-членов. Руководство PESCO будет осуществляться на двух уровнях: Совета ЕС с правом голоса у стран-участниц PESCO и непосредственно стран-участниц конкретных проектов и инициатив в рамках PESCO. Эти проекты, в свою очередь, смогут получить финансирование из нового Европейского оборонного фонда.