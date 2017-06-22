Посол США в Гватемале назвал местных депутатов идиотами

МЕХИКО, 22 июн — РИА Новости. Посол США в Гватемале Тодд Робинсон назвал на встрече со СМИ ряд местных депутатов идиотами.

Ранее депутаты парламента Гватемалы Фернандо Линарес, Хайме Регаладо, Оскар Кинтанилья и Хулио Лаинфиеста подписали контракт с одной из лоббистских компаний США, чтобы добиться помощи в отзыве Робинсона из Гватемалы за вмешательство во внутренние дела страны. Сумма контракта оценивается в 80 тысяч долларов в месяц, отмечает портал Prensa Libre.

"Есть четыре идиота в конгрессе. Я работаю со многими конгрессменами, но есть такие, к которым у меня нет никакого уважения ни как к конгрессменам, ни как к представителям властей этой страны", — завил Робинсон.

По мнению американского дипломата, тратить подобные финансовые средства на попытки его компрометации и интриги в ситуации, когда в Гватемале есть много голодающих людей, является возмутительным.