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В мире

Нападение на делегацию Рособоронэкспорта: в Париже задержали подозреваемых

18:3322.06.2017
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© REUTERS / Gonzalo FuentesФранцузские полицейские в Париже. Архивное фотоФранцузские полицейские в Париже. Архивное фото
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Машина главы делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже в Париже Сергея Корнева подверглась нападению грабителей; по подозрению в совершении преступления, мотивом которого считается кража сумочки водителя, задержаны четверо грабителей.

Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Скандал в Париже: грабители напали на главу делегации Рособоронэкспорта
О том, что автомобиль Корнева подвергся разбойному нападению, сообщила представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева. По ее данным, нападение произошло вечером 20 июня в Париже в районе Сан-Дени, когда Корнев возвращался с выставки на арендованном автомобиле. Целью нападения был грабеж.

"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы, и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", — рассказала РИА Новости представитель ФСВТС.

Грабителей интересовал не Корнев

Позднее от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой стали известны подробности инцидента. Сославшись на результаты предварительного расследования, она сообщила, что целью нападения была банальная кража сумки водителя, которая находилась на сиденье автомобиля. Захарова пояснила, что автомобиль был арендован для работы с российской делегацией.

"В результате нападения преступники похитили сумку водителя этой машины", — рассказала дипломат, уточнив, что водителем была женщина, не являющаяся гражданкой РФ.

Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже. Архивное фото
© AFP 2017 / Ludovic Marin
Во Франции прокомментировали нападение на главу делегации Рособоронэкспорта
В сумке были вещи непосредственно водителя автомобиля — деньги, документы. "Была вызвана полиция. По данным местной полиции, по горячим следам были задержаны четыре подозреваемых", — рассказала Захарова.

Кроме того, по факту случившегося посольство РФ направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело, добавила Захарова.

Заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жиоржини на брифинге заявил, что МИД Франции сожалеет в связи с нападением на машину Корнева.

"Мы сожалеем в связи с этим инцидентом, по которому сразу было начало следствие. Мы проинформируем российские власти о его результатах", — сказал дипломат.

Не первый случай

Города мира. Париж
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российские туристы не жалуются на криминогенную обстановку во Франции
Это не первый случай автомобильного ограбления VIP-персон в столице Франции. В августе 2014 года здесь разыгралась целая сцена из голливудского фильма, когда группа из восьми вооруженных людей напала на кортеж саудовского принца. Один из автомобилей отсекли от кортежа и затем ограбили – тогда пропали 250 тысяч долларов и некие документы конфиденциального характера.

А в феврале 2010 года грабитель на мотороллере подъехал к стоявшей в пробке машине Кристине Черновецкой – дочери тогдашнего мэра Киева. По утверждению женщины, у нее украли дамскую сумочку, в которой находились драгоценности на сумму 4,5 миллиона евро.

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