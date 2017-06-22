МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что проведение тайного голосования в парламенте для вынесения ему вотума недоверия будет нечестным, передает агентство Рейтер.
"Вы пытаетесь получить большинство, которого у вас нет, говоря о тайном голосовании. Я считаю это нечестным, поскольку вы пытаетесь увеличить большинство, которого у вас нет", — приводит агентство слова Зумы.
Кроме того, выступая перед парламентом, он заявил, что экономика страны выйдет из рецессии "быстрее, чем мы полагаем". Он также добавил, что страна привержена открытому и прозрачному процессу строительства новых атомных электростанций.
В апреле лидер оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема подал в конституционный суд ЮАР прошение с требованием импичмента президента страны Джейкоба Зумы. Прошение содержит требование к спикеру парламента ЮАР запустить процедуру отстранения главы государства от должности.
В последнее время правящая партия испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.
Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.