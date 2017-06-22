МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что проведение тайного голосования в парламенте для вынесения ему вотума недоверия будет нечестным, передает агентство Рейтер.

Ранее Верховный суд ЮАР постановил, что голосование членов парламента для вынесения вотума недоверия президенту Джейкобу Зуме может быть тайным. Отмечается, что дата голосования еще не определена.

"Вы пытаетесь получить большинство, которого у вас нет, говоря о тайном голосовании. Я считаю это нечестным, поскольку вы пытаетесь увеличить большинство, которого у вас нет", — приводит агентство слова Зумы.

Кроме того, выступая перед парламентом, он заявил, что экономика страны выйдет из рецессии "быстрее, чем мы полагаем". Он также добавил, что страна привержена открытому и прозрачному процессу строительства новых атомных электростанций.

В апреле лидер оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема подал в конституционный суд ЮАР прошение с требованием импичмента президента страны Джейкоба Зумы. Прошение содержит требование к спикеру парламента ЮАР запустить процедуру отстранения главы государства от должности.

В ноябре 2016 года оппозиционный Демократический альянс потребовал возбудить уголовное дело против Зумы в связи с подозрениями в коррупции. Ранее парламент рассматривал вопрос о вынесении вотума недоверия президенту, но по итогам обсуждения отказался от этой меры.

В последнее время правящая партия испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества. С 2014 года оппозиция срывала заседания законодательного собрания с требованием к Зуме вернуть деньги в государственную казну. Зума отрицал свою вину, утверждая, что за всеми денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.