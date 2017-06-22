Полиция отпустила четырех знакомых террориста, устроившего взрыв в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Четыре человека из окружения террориста, устроившего взрыв на вокзале в Брюсселе во вторник, освобождены после допроса, говорится в сообщении федеральной прокуратуры Бельгии.

В среду вечером полиция провела обыски в трех коммунах у лиц, регулярно общавшихся с Усамой З., и задержала четырех человек.

"В рамках расследования в связи с терактом, произошедшим 20 июня 2017 года на центральном вокзале Брюсселя, четыре человека, задержанные и доставленные на подробный допрос, были отпущены на свободу без предъявления обвинений", — сообщили гособвинители.

Во вторник военные застрелили мужчину, пытавшегося взорвать на центральном вокзале Брюсселя чемодан с гвоздями и газовыми баллонами. Чемодан взорвался дважды, но взрывы оба раза были слабыми, никто не пострадал. Прокуратура возбудила дело по статье "попытка террористического убийства". Террорист оказался 36-летним гражданином Марокко по имени Усама З., проживавшим в брюссельской эмигрантской коммуне Моленбек.