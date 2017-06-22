Порошенко заявил, что Саакашвили ничего не сделал для Украины

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не сделал для страны ничего важного. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает телеканал "112 Украина".

"Я абсолютно не знаю, что делает господин Саакашвили в Украине, потому что он был приглашен для того, чтобы помогать мне, но, увы, результаты вы видите, он ничего важного не сделал", — сказал Порошенко.

Накануне экс-глава Одесской обладминистрации заявлял, что президент Украины намерен лишить его гражданства в судебном порядке, пока он будет в отъезде.

Саакашвили стал губернатором Одесской области в 2015 году. Инициатором назначения был Порошенко — он заявлял, что возлагает на экс-президента Грузии большие надежды. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. По его словам, Порошенко покровительствует преступным "кланам" в регионе.