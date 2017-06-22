Литва вручила Белоруссии ноту в связи с инцидентом с самолетом Ан-2

МИНСК, 22 июн — РИА Новости. МИД Литвы вручил Белоруссии ноту в связи с инцидентом с белорусским самолетом Ан-2, сообщила в четверг пресс-служба МИД балтийской республики.

Ранее в четверг министерство обороны Литвы сообщило, что ВВС страны накануне зафиксировали два нарушения госграницы между местечками Дубичай и Мустейка (Варенский район): гражданский самолет Ан-2 влетел дважды кратковременно с белорусской стороны на территорию Литвы. В департаменте по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщали, что идет сверка данных средств объективного контроля как с белорусской, так и с литовской стороны. Как только будет получена официальная информация, будут приняты меры.

"МИД Литвы потребовал от Беларуси как можно скорее дать объяснения этому инциденту и призвал предпринять все необходимые меры, чтобы в будущем подобные случаи не повторялись. Нота была вручена временному поверенному в делах Беларуси в Литве Людмиле Татаринович, так как глава дипмиссии находится в отъезде", — цитирует сообщение ведомства агентство Sputnik Белоруссия.

Ан-2 (разговорное — "Кукурузник") — легкий транспортный самолет, биплан с расчалочным крылом.

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