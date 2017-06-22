Демократы еще до выборов отказались от защиты против хакеров, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Функционеры Демократической партии еще до выборов в США отказались от защиты против хакеров, которую предлагало министерство внутренней безопасности (МВБ), так что история о "русских хакерах", взломавших партийные сервера, является фабрикацией, считает президент США Дональд Трамп.

"Почему Национальный комитет Демократической партии отказался от предложения МВБ защититься от взломов (задолго до выборов)? Это все большая фальшивка демократов!", — написал Трамп в Twitter.

…Why did the DNC REFUSE to turn over its Server to the FBI, and still hasn't? It's all a big Dem scam and excuse for losing the election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июня 2017 г.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".