Премьер Бельгии прокомментировал слова о возможности оставить Британию в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель считает, что выбор Великобритании, решившей покинуть Евросоюз, нужно уважать, а перспективы дальнейшего сотрудничества покажут переговоры.

В четверг председатель Евросовета Дональд Туск не исключил сохранения Великобритании в составе Евросоюза, заявив, что его могут назвать "мечтателем", но он не единственный такой.

"Я не мечтатель, и я не единственный. Я считаю, что нам нужно уважать выбор Великобритании, мы будем вести переговоры и посмотрим, насколько возможно сохранить интенсивное сотрудничество по разным вопросам, как по экономическому развитию, торговле, так и в области безопасности", — сказал Мишель журналистам перед саммитом ЕС, отвечая на вопрос, не легче было бы ЕС и Великобритании сотрудничать, если бы страна не вышла из объединения.

Его коллега-либерал, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, был менее категоричен.

"Возможно, они поймут, что европейская семья не такая страшная, и захотят вернуться. Мы всегда говорили, что дверь не закрыта", — сказал Беттель журналистам.

Он отметил, что возвращение Великобритании может произойти "на условиях, которые были до предложений, сделанных Дэвиду Кэмерону (в феврале 2016 года — ред.)".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, поддержал Туска. "Конечно, мы все разделяем эту мечту. Нидерланды очень сильно связаны с Великобританией", — сказал он журналистам. Он заявил, что "ненавидит Brexit со всех сторон, но это суверенное решение британского народа".

В феврале 2016 года лидеры 27 стран-членов Евросоюза и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон согласовали новые условия ее членства в союзе, на которых Кэмерон был готов поддержать сохранение его страны в ЕС на референдуме. Британский премьер настаивал на новых условиях в четырех областях: конкуренции, суверенитета, социальной политики и экономического управления. Однако по результатам референдума, на котором граждане Великобритании решили выйти из Евросоюза, эти договоренности были отменены.