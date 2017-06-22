Движение поездов на севере Германии прервано из-за сильного торнадо

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Железнодорожное сообщение на севере Германии было нарушено из-за сильного торнадо в городе Гамбург, сообщает местное издание Local со ссылкой на национальное общество железных дорог Германии Deutsche Bahn.

Exceptional multi-level shelf cloud on the MCS near Hamburg, N Germany minutes ago! Report: Stormchasing S-H pic.twitter.com/kMfJK8W41o — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 июня 2017 г.

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Deutsche Bahn подтвердило, что отменены поезда дальнего следования между городами Берлин, Ганновер, Гамбург, Киль и Бремен.

Региональная компания Metronom также сообщила о нарушениях в железнодорожном сообщении на северо-западе страны из-за падения деревьев на пути. Сообщение нарушено между городами Ильцен, Куксхафен и Бремен.

Непогода также повлияла на дорожное движение. Транспортное управление земли Нижняя Саксония предупредило водителей об опасности на дорогах из-за упавших деревьев.

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Торнадо обрушился на Гамбург в районе 11.30 (12.30 мск) в четверг в десяти километрах от аэропорта, согласно данным Метеорологической службы Германии (DWD). Представитель DWD отметил, что торнадо был достаточно слабым.

DWD предупредила о возможном образовании новых торнадо на севере и востоке страны в течение дня.