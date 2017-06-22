Ле Пен ответит на вопросы в рамках дела о фиктивном найме помощников

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что ответит на вопросы судей, ведущих расследование по делу о фиктивном найме двух ее помощников, подтвердив, что такая встреча уже назначена, передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что Ле Пен вызвали в суд для возможного предъявления обвинений по делу о фиктивном найме двух помощников. Лидер "Нацфронта" отказалась предстать перед судьями, ведущими расследование, заявив, что она не будет отвечать на повестку суда до окончания президентской кампании.

"Встреча уже назначена", — приводит агентство слова Ле Пен. Тем не менее, она не уточнила дату проведения встречи.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) установило, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тысячи евро необходимо было вернуть до 28 февраля.

Адвокат Ле Пен Марсель Кессальди заявил, что намерен оспорить это требование в Европейском суде. Он также сказал, что выдвинутое требование является "политически мотивированным шагом". Сообщалось, что Ле Пен обратилась в прокуратуру Брюсселя с иском против главы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и генерального секретаря ЕП Клауса Велле.