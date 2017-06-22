НАТО заявила, что обсуждает с Россией проведение заседания СРН

БРЮССЕЛЬ, 22 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО подтвердила, что обсуждает с Россией возможность проведения нового заседания Совета Россия – НАТО (СРН), но дата и повестка еще не согласованы, сообщил РИА Новости представитель альянса.

Ранее замглавы МИД РФ Алексей Мешков сообщил, что встреча Совета Россия — НАТО на уровне постпредов может состояться в июле, Москва и Брюссель прорабатывают конкретные сроки проведения.

"Мы находимся в контакте с Россией по вопросу возможного проведения нового заседания Совета Россия – НАТО. Мы еще не согласовали точную дату и особую повестку", — заявил представитель НАТО, пожелавший остаться неназванным.