Землетрясение в Гватемале повлекло за собой небольшие разрушения

МЕХИКО, 22 июн — РИА Новости. Небольшие разрушения отмечены в четверг в Гватемале после мощного землетрясение магнитудой 6,8.

По данным Рейтер, в столице страны упали несколько деревьев, а ряд районов города остался без подачи электричества. Ни о погибших, ни о раненых пока информации нет.

Землетрясение было зафиксировано в 06.31 по местному времени (15.31 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 38 км к юго-западу от города Пуэрто-Сан-Хосе. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались также на территории соседнего Сальвадора. Данных о пострадавших там тоже нет.