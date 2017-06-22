Меркель рассказала, какими будут переговоры по Brexit

БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Евросоюз будет вести переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit) стремительно и интенсивно, заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии в Брюссель на саммит ЕС.
Канцлер вновь отметила, что ЕС в будущем намерен и дальше сотрудничать с Великобританией, но "в центре должно быть будущее 27 стран".
Саммит продлится до 23 июня.
В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам прошедшего референдума о членстве страны в Европейском союзе. 13 июля 2016 года британское правительство возглавила Тереза Мэй.