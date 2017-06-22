Меркель рассказала, какими будут переговоры по Brexit

БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Евросоюз будет вести переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit) стремительно и интенсивно, заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель по прибытии в Брюссель на саммит ЕС.

"Конечно, мы будем вести переговоры стремительно, мы будем вести их интенсивно, мы будем делать все возможное для того, чтобы 27 стран-участниц, как и прежде, оставались сплоченными. Мы намерены вести переговоры так, чтобы они прошли в добром духе", — сказала Меркель.

Канцлер вновь отметила, что ЕС в будущем намерен и дальше сотрудничать с Великобританией, но "в центре должно быть будущее 27 стран".

Саммит продлится до 23 июня.

ЕС и Великобритания должны договориться об условиях "развода" до конца марта 2019 года. Однако этот срок может быть расширен по согласованию сторон, так как простых переговоров об условиях Brexit никто из сторон не ждет.

В Великобритании 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход проголосовали порядка 52% британцев, против — 48%. 24 июня 2016 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке по результатам прошедшего референдума о членстве страны в Европейском союзе. 13 июля 2016 года британское правительство возглавила Тереза Мэй.