В КНР обсуждают законопроект о наказании за неуместное использование гимна

ПЕКИН, 22 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган Китая) в четверг начал рассмотрение законопроекта, предусматривающего наказание за неуместное использование и воспроизведение национального гимна, сообщается на официальном сайте ВСНП.

Законопроект был представлен на заседании ПК ВСНП в четверг для того, "чтобы сохранить достоинство национального гимна, стандартизировать его воспроизведение и использование, повысить уровень национального самосознания и патриотизма у граждан, развивать и воплощать в жизнь основные социалистические ценности".

Издание South China Morning Post сообщило, что законопроект предусматривает запрет на воспроизведение "Марша добровольцев" во время похорон, в качестве фоновой музыки в общественных местах и в рекламных роликах. Задержанию до 15 дней могут подвергнуться лица, неподобающим образом изменившие текст гимна при воспроизведении либо исполнившие его в пренебрежительной и унижающей манере.

Также законопроект предусматривает, что у гимна должна быть единственная официальная версия, право на запись которой останется лишь у одобренных властями организаций.