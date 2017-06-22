Власти Таиланда выплатили денежные пособия бывшим коммунистам-партизанам

БАНГКОК, 22 июн – РИА Новости. Власти Таиланда выплатили денежные пособия бывшим членам коммунистической партии Таиланда, сражавшимся против правительства страны в составе партизанских отрядов компартии в 1970-80-е годы.

Торжественная церемония вручения денежных пособий бывшим партизанам прошла в среду во второй половине дня в главном здании Спортивного клуба сухопутных войск Таиланда. Пособия в размере 210 тысяч таиландских бат (около 6,5 тысячи долларов) на каждого бывшего члена компартии вручал ветеранам партизанского движения вице-премьер по безопасности и министр обороны Таиланда генерал Правит Вонгсуван. В этом году денежные пособия получают 6183 бывших таиландских партизана.

Пособия и разнообразные льготы ветеранам компартии и коммунистического партизанского движения предоставляются с 1980 года, когда вступили в силу инициированные королем Пхумипхоном Адулъядетом (Рамой Девятым) и тогдашним премьер-министром генералом Премом Тинсуланоном договоренности о прекращении огня между коммунистическими партизанскими отрядами и правительственными войсками, о полной реабилитации сложивших оружие коммунистов и обеспечении правительством их безболезненного возвращения к мирной жизни. Бывшим бойцам партизанских отрядов предоставляли землю для строительства жилья и ведения хозяйства, создавали для них рабочие места и защищали от дискриминации при приеме на работу. В результате тех же договоренностей Коммунистическая партия Таиланда официально прекратила свою деятельность и была распущена.

Программа денежных компенсаций ветеранам коммунистического движения заканчивает действовать в текущем году, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на вице-премьера Вонгсувана, заявившего после заседания кабинета министров, на котором принималось решение о суммах выплат ветеранам компартии в текущем году, что это – последний год программы социальной реабилитации коммунистических партизан, принятой 37 лет назад.

Газета также сообщает, что во время церемонии вручения пособий в Клубе сухопутных войск в зал пытались прорваться активисты таиландской Организации ветеранов боевых действий, требовавшие повышения ветеранских пенсий, в настоящее время составляющих около 7 тысяч долларов в год. В организацию ветеранов входят военнослужащие и служащие полиции, участвовавшие в боевых действиях против коммунистических партизан, участники пограничной войны с Лаосом 1988 года, пограничных конфликтов с Мьянмой и Камбоджей, а также граждане Таиланда, воевавшие на стороне США во время войны в Индокитае.

Охрана не пустила представителей Организации ветеранов в зал, где проходила церемония. Позже вице-премьер заявил, что вопрос о повышении ветеранских пенсий и пособий должен быть рассмотрен кабинетом министров.

"Мы рассматривали выплату пособий этой категории ветеранов (коммунистов) и приняли соответствующее решение. Вопрос об увеличении пособий и пенсий другим категориям ветеранов тоже должен быть тщательно рассмотрен, прежде чем будет принято решение", — сказал генерал Вонгсуван, слова которого приводит издание.