В ОАЭ перечислили Катару требования для восстановления отношений

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Катар должен отказаться от поддержки террористов в Ливии и Сирии и перестать укрывать в Дохе преступников, если хочет восстановить отношения с арабскими странами, заявил госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш в интервью газете "Аль-Хаят".

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и дестабилизации обстановки в регионе. Доха отвергла обвинения и заявила, что не получила от соседей конкретных требований.

"Требования стран, которые разорвали отношения с Катаром, связаны с рядом вопросов, в том числе финансированием радикализма и террористических группировок, например, в Сирии и Ливии. Также с содействием международным персонам нон-грата. Мы публиковали список из 59 человек, а также 14 разыскиваемых в США, девяти разыскиваемых ООН, и пятерых — ЕС", — заявил Гаргаш.

Он добавил, что Доха также должна прекратить поддержку палестинского движения ХАМАС и "Братьев-мусульман"*. Гаргаш отметил, что некоторые арабские страны, например, Бахрейн и Египет, пострадали от спонсируемых Катаром попыток подорвать безопасность и власть.

Отдельной критике Гаргаш подверг катарский телеканал "Аль-Джазира", который, по его словам, за последние 10 лет превратился в "вестник "Братьев-мусульман"*.

"Если Доха хочет остаться в своем привычном окружении, она должна руководствоваться правилами прозрачности своего поведения и прекратить поддержку радикализма и террористических группировок", — подчеркнул госминистр ОАЭ.

*Террористическая организация, запрещенная в России