"Жестокий кенгуру": Wikileaks рассекретил еще один шпионский вирус ЦРУ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Портал WikiLeaks опубликовал новую порцию конфиденциальных документов ЦРУ в рамках серии публикаций под общим названием Vault 7.
Очередная публикация описывает проект, обозначенный ЦРУ как "Жестокий кенгуру" (Brutal Kangaroo). Программа способна проникать в компьютерную сеть организации без прямого доступа. Она "заражает" подключенный к Интернету компьютер сети и устанавливает на нем вредоносную программу "Жестокий кенгуру". Когда пользователь зараженного компьютера вставляет USB-устройство, на него автоматически устанавливается другая вредоносная программа, которая впоследствии передается на все компьютеры, к которым подключат данное устройство.
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).