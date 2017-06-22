В ДНР заявили о сосредоточении тяжелого вооружения ВСУ в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (177)

Солдат ВСУ на бронемашине в Донбассе. Архивное фото

Солдат ВСУ на бронемашине в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе семь гаубиц и артустановок, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенного Минском тяжелого вооружения вдоль линии соприкосновения. Так, в районе Новгородского отмечено местонахождение трех буксируемых гаубиц Д-30, а в район Семеновки отмечено прибытие четырех артиллерийских установок "Гиацинт-Б", — сказал Басурин.