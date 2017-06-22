В Душанбе прошла акция, посвященная дню Памяти и скорби

ДУШАНБЕ, 22 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Акция "Звезда памяти", посвященная дню Памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в четверг в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
"Благоустраивались и захоронения воинов-фронтовиков 201-й мотострелковой дивизии, участников Великой Отечественной войны, живших в столице Таджикистана, и воинов-интернационалистов", — сказал дипломат. Он выразил сожаление, что пока невозможно отремонтировать все могилы фронтовиков, которых на православном кладбище более 50 тысяч. "Но мы делаем все, что в наших силах, а значит сегодня новым блеском засияют тысячи звезд на могилах и памятниках. Это и есть наш скромный вклад в увековечивание памяти тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны", — заявил Дергачев.
Мемориал был открыт при содействии и участии группы "Память-201", в акции приняли участие военнослужащие российской военной базы, группы пограничного сотрудничества ФСБ РФ, минобороны Таджикистана, руководители ветеранских организаций, воины-интернационалисты, члены клуба байкеров и журналисты.
В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились свыше 300 тысяч таджикистанцев, 92 тысячи из погибли на полях сражений, 55 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 18 стали полными кавалерами Ордена Славы.