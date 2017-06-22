В Душанбе прошла акция, посвященная дню Памяти и скорби

ДУШАНБЕ, 22 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Акция "Звезда памяти", посвященная дню Памяти и скорби — годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в четверг в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня мы открываем мемориал "Аллея славы" и памятную доску, посвященные памяти воинов, похороненных на православном кладбище в Душанбе", — сказал, открывая митинг, советник-посланник посольства РФ Валерий Дергачев. По его словам, в результате проведенных на кладбище работ установлены точные границы Аллеи героев общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, приведены в порядок 162 могилы, восстановлены ограды.

"Благоустраивались и захоронения воинов-фронтовиков 201-й мотострелковой дивизии, участников Великой Отечественной войны, живших в столице Таджикистана, и воинов-интернационалистов", — сказал дипломат. Он выразил сожаление, что пока невозможно отремонтировать все могилы фронтовиков, которых на православном кладбище более 50 тысяч. "Но мы делаем все, что в наших силах, а значит сегодня новым блеском засияют тысячи звезд на могилах и памятниках. Это и есть наш скромный вклад в увековечивание памяти тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны", — заявил Дергачев.

Глава Россотрудничества в Таджикистане Михаил Вождаев призвал объяснять молодежи, каким бедствием была война, затронувшая каждую семью Советского Союза. "Ветераны уходят, и именно наше поколение должно рассказывать молодежи о подвиге народа, отстоявшем их свободу и независимость", — сказал он.

Мемориал был открыт при содействии и участии группы "Память-201", в акции приняли участие военнослужащие российской военной базы, группы пограничного сотрудничества ФСБ РФ, минобороны Таджикистана, руководители ветеранских организаций, воины-интернационалисты, члены клуба байкеров и журналисты.

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправились свыше 300 тысяч таджикистанцев, 92 тысячи из погибли на полях сражений, 55 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 18 стали полными кавалерами Ордена Славы.