Кучма призвал "нормандскую четверку" собираться чаще

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма считает, что "нормандской четверке" стоит собираться чаще для решения конфликта на Украине.

"Ну, в первую очередь, хотелось бы, чтобы та "нормандская четверка", которая на сегодня существует, собиралась и принимала решения. Несколько раз они собирались то в Берлине, то в Париже, и что? Ни разу не вышли к прессе вместе", — заявил Кучма, отвечая на вопрос о том, какие шаги надо предпринять для урегулирования конфликта.

Он также рассчитывает, что новый президент Франции поможет сдвинуть с места процесс урегулирования конфликта.

"Будем надеяться, что пришел новый человек в Елисейский дворец, и мы видим по его заявлениям, что он хочет этот процесс сдвинуть с места. Посмотрим, если они будут работать с (канцлером ФРГ Ангелой — ред.) Меркель в таком плане, как они уже встречались и договаривались, я уверен, что какие-то подвижки будут", — сказал Кучма в ходе общения с журналистами, которое в четверг транслировал телеканал "112 Украина".