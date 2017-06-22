В Калифорнии ошибочно объявили о сильном землетрясении

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Автоматическая система оповещения ошибочно сообщила о мощном землетрясении в среду в Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как рассказали сейсмологи, сообщение о землетрясении магнитудой 6,8 в Тихом океане к западу от города Санта-Барбара оказалось ложной тревогой, сгенерированной на основе землетрясения, произошедшего в том же месте почти 100 лет назад.

"Землетрясение действительно произошло, однако в 1925 году", — заявил геофизик из Геологической службы США Рафаэль Абро.

Сообщение о стихии вызвало волнение в микроблоге Twitter, где было распространено множество автоматических твитов с предупреждением. Однако никто из пользователей соцсетей не сообщал о том, что чувствовал толчки, а землетрясение такой мощности должны были ощутить миллионы человек.

Позже выяснилось, что исследователи Калифорнийского технологического института обновляли данные по эпицентру землетрясения, произошедшего в 1925 году и унесшего жизни 13 человек. Это произвольно сгенерировало автоматическое предупреждение, которое было разослано по электронной почте.

В Геологической службе объяснили, что исследование "было ошибочно воспринято программным обеспечением как происходящее в данный момент событие". На сайте службы сообщения о землетрясении не появлялось.

Примечательно, что автоматическая система, опираясь на событие из далекого прошлого, в итоге датировала стихию будущим днем — 29 июня 2025 года — в этот же день произошло землетрясение 1925 года.