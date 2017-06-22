В Южной Корее призвали Китай активизировать усилия по сдерживанию КНДР

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Китай должен прилагать больше усилий по сдерживанию ядерной программы КНДР.

"Я думаю, что Китай предпринимает усилия, чтобы прекратить дополнительные провокации КНДР, но ощутимых результатов пока нет", — заявил президент в интервью агентству Рейтер.

"Китай является единственным союзником Северной Кореи. Китай — это страна, которая оказывает наибольшее экономическое содействие Северной Корее. Без поддержки Китая санкции не имели бы силы вовсе", — сказал он.

По мнению Муна, КНДР "в не столь далеком будущем" получит технологию межконтинентальных баллистических ракет, способных поразить цели на территории США. В случае появления у КНДР такой технологии или проведения шестого ядерного испытания, необходимо прибегнуть к "строгим санкциям", добавил президент.

По его словам, на предстоящем саммите "большой двадцатки" он также обратится к китайскому президенту Си Цзиньпину с призывом "снять все меры" против южнокорейских компаний ответ на решение Южной Кореи разместить у себя систему противоракетной обороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай попытался, но не смог помочь США по КНДР. США на протяжении долгого времени убеждали КНР оказать более жесткое давление на КНДР, поскольку львиная доля внешнеторгового оборота КНДР приходится на Китай. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай прилагает все усилия для разрешения ядерной проблемы Корейского полуострова, и делает это без какого-либо давления со стороны других стран.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.