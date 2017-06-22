Власти Танзании подтвердили задержание своего гражданина в Забайкалье

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Власти Танзании в курсе задержания в Забайкальском крае гражданина страны, представившегося американским хакером, после нелегального пересечения границы с Китаем, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе посольства Танзании в Москве.

Ранее в пограничном управлении ФСБ по региону сообщили, что пограничники в Забайкальском крае задержали нарушителя через 16 минут после пересечения границы с Китаем.

"Да, известно", — сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос. В посольстве также уточнили, что об этом инциденте их уведомили российские власти.

Ранее задержанный сбежал от правоохранителей Китая, которые задержали его за нарушение порядка пребывания в стране. Задержанный уже два раза менял показания. Первоначально он представился гражданином США, работающим в IT-сфере. В Россию он вернулся из Китая, чтобы найти человека, который отнял у него деньги и документы.

Спустя некоторое время задержанный рассказал, что является уроженцем США и взламывал правительственные сайты, занимался коммерческим шпионажем, работал на преступника в США. В Россию он прибыл в первый раз на корабле с Аляски с новыми документами, испугавшись, что члены его преступной группы начали пропадать. В России его якобы обманул человек по имени Алекс, который за 50 тысяч долларов обещал сделать документы для въезда в США, но исчез после передачи денег.

Посольство США ранее заявило, что данный гражданин не является американцем. Танзанийский паспорт не имеет признаков подделки. В данный момент выясняется, насколько правдоподобна история, рассказанная задержанным.

За нарушение госграницы мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Суд по этому делу назначен на июль. Задержанный находится в следственном изоляторе Краснокаменска.