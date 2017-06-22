Калининград помог Польше восстановить мелиоративный канал на границе

КАЛИНИНГРАД, 22 июн — РИА Новости. Калининградские власти по просьбе приграничного польского муниципалитета Бранёво помогли восстановить мелиоративный канал для предотвращения подтопления соседних с границей районов Польши, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Отмечается, что осушительная канава, обустроенная вдоль участка протяженностью в 750 метров на российской стороне границы, поможет спасти от сезонных подтоплений прилегающие со стороны Польши сельхозугодья. Проект не потребовал сложных международных согласований и был реализован за несколько месяцев благодаря многолетнему сотрудничеству Калининградской области и Бранёвского повята.

"В этом районе вода с каналов со стороны Польши стекает на территорию Калининградской области. И если хоть какой-то канал на вашей территории непроходим, у нас сразу же возникают проблемы. Понимая, что для решения этой проблемы необходимо объединять усилия с калининградскими соседями, я обратился с просьбой к господину Алиханову (врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов). Получился отличный результат, за который мы благодарны российской стороне", — сказал староста Бранёвского повята Лешек Дзёнг, слова которого приводит пресс-служба.

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сообщил о том, что в совместных планах региона и Бранёвского повята — продолжать мелиоративные работы на приграничных территориях.

"Мы постарались оперативно отреагировать на просьбу наших соседей. По решению главы региона необходимые средства в сумме порядка полумиллиона рублей были выделены из резервного фонда губернатора для того, чтобы восстановить систему мелиорации на этом участке. Договорились и дальше посмотреть проблемные участки, где требуются совместные усилия и нашей, и польской стороны", — сказал врио вице-премьера.

На российской стороне канал проложен вдоль заброшенной старой дороги, ведущей от пункта погранзаставы до линии погранзоны. Со стороны приграничного Бранёвского повята площади засеяны рапсом, овсом и пшеницей – местное законодательство разрешает аграриям использовать участки земли вдоль границы для сельскохозяйственных целей.

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