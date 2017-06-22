В Белоруссии заявили, что рецепта демократии "быстрого приготовления" нет

МИНСК, 22 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что универсального рецепта демократии "быстрого приготовления" не существует.

В четверг в Минске началась встреча министров иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы. В 2017 году Белоруссия председательствует в организации.

"Настало время наконец признать, что в Европе не существует единого для всех шаблона политической интеграции. Вне всяких сомнений, европейским странам надо продолжать стремиться к общим демократическим ценностям, главенству закона и соблюдению прав человека. В то же время не существует некоего универсального рецепта демократии "быстрого приготовления", — сказал Макей в четверг во время встречи министров иностранных дел ЦЕИ.

Макей подчеркнул, что у стран различный исторический опыт и традиции государственности.

"Едва ли можно представить общество, которое способно преобразиться за ночь на основании лишь политических устремлений своей элиты. Как раз напротив – завышенные ожидания порождают политическую нестабильность и приносят противоположные результаты. Полноценные преобразования требуют времени, терпения и доверия", — заявил он.

Глава МИД Белоруссии призвал признать разнообразие стран в Европе и гордиться им. Он также отметил, что экономическое сотрудничество является связующим звеном между государствами и краеугольным камнем европейской интеграции.