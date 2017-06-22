В Индонезии задержали более 40 подозреваемых по делу о взрывах в Джакарте

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Полиция Индонезии задержала 41 предполагаемого боевика после взрывов в столице страны в мае, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Представитель полиции Сетио Васисто (Setyo Wasisto) заявил, что 14 человек из 41 задержанного могут быть связаны с атакой 24 мая. Еще пять человек были отпущены из-за недостатка доказательств.

Две бомбы взорвались в Джакарте 24 мая около 21.00 по местному времени (17.00 мск). По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов. Полиция Индонезии заявила о причастности к ним террористической организации "Исламское государство"*. Жертвами взрывов стали по меньшей мере три человека.

Ранее сообщалось, что полиция Индонезии установила личности двух смертников, подорвавших себя в Джакарте. По информации правоохранительных органов, самоподрыв совершили 40-летний Ичванул Нурул Салама и 32-летний Ахмад Сукри, оба уроженцы провинции Западная Ява.

*Террористическая организация, запрещенная в России