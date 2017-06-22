В центральной части Португалии ликвидировали наиболее крупные пожары

МАДРИД, 22 июн – РИА Новости. Крупнейшие пожары в Португалии ликвидированы, однако риск возникновения новых остается высоким, сообщает издание Publico со ссылкой на командующего спасательной операцией Карлуша Тавариша.

В четверг пожарные смогли справиться с огнем, бушевавшим в течение нескольких дней в муниципалитете Гойш (Коимбра), где сгорело 20 тысяч гектаров леса. "Нам удалось достичь цели. Периметр очень большой: три муниципалитета — Гойш, Арганил и Пампильоза-да-Серра", — заявил Тавариш. На месте остаются более 1 100 пожарных и 284 единиц техники, а также самолеты, которые попытаются не допустить новых очагов возгорания в этом районе.

В среду удалось ликвидировать пожар в португальском муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), который начался в субботу и унес жизни 64 человек.

Угроза возникновения новых очагов остается высокой, заявил Португальский институт по наблюдению за море и атмосферой (IPMA).

В субботу в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия) вспыхнул мощнейший пожар. Власти объявили, что причиной стала ударившая в дерево молния во время сухой бури. Из-за жары и сильного ветра огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера, 30 из них погибли в собственных машинах, еще десять на дороге, когда шли по ней пешком. Общее число погибших составило 64 человека, лишь половину из них удалось идентифицировать. Число пострадавших в пожарах превысило уже 200 человек.

В среду глава ассоциации "Лига португальских пожарных" Жайме Марта Суариш опроверг официальную версию: по его данным, пожар вспыхнул за два часа до начала сухой бури, он имеет "криминальное происхождение".