Премьер Камбоджи отметил сорокалетие побега от "красных кхмеров"

БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен в среду отметил 40-летие своего побега от режима "красных кхмеров" во Вьетнам пешим визитом в эту страну по маршруту, которым он прошел в июне 1977 года, сообщает в четверг интернет-версия газеты The Phnom Penh Post.

Хун Сен 21 июня 1977 года, в то время один из руководящих провинциальных функционеров компартии Камбоджи, известной как "Красные кхмеры", полностью разочаровавшись в кровавых методах "построения коммунизма" лидеров партии во главе с Пол Потом и опасаясь репрессий, пешком перешел вьетнамскую границу, чтобы через два года вернуться с вьетнамскими войсками для свержения режима своих бывших товарищей по партии. В созданном с помощью Вьетнама правительстве Народной Кампучии Хун Сен сначала занимал пост министра иностранных дел, а в 1985 году стал премьер-министром страны. Хун Сен считается одним из наиболее заметных политических долгожителей мира.

В среду премьер прибыл на вертолете в пограничный район, раздал подарки местному населению, пообещал установить в одной из деревень дизель-генератор и достроить здание школы, а затем во главе "кавалькады" из более 100 автомобилей и автобусов выехал к границе, сообщает издание. На границе он выступил на митинге в честь 40-летия его перехода во Вьетнам, во время которого отдал дань уважения товарищам, которые сопровождали его в 1977 году.

Затем Хун Сен переключился на политические реалии современной Камбоджи, предложив деятелям оппозиции, которые "пытаются подготовить и провести в стране цветную революцию", заранее "готовить себе гробы", сообщает газета.

Ранее премьер уже говорил, что готов уничтожить физически 100-200 человек, политические призывы которых могут способствовать возникновению нового вооруженного конфликта в Камбодже.

"Я никому не позволю нарушить мир в стране", — заявил премьер, слова которого приводит газета.

После митинга ветеран камбоджийской политики с небольшой свитой прошел пешком на вьетнамскую сторону границы по тому же маршруту, по которому он шел 40 лет назад, в то время как большая часть сопровождавших его военных, чиновников и представителей общественности пересекла границу на автомобилях через пограничный КПП, говорится в сообщении.