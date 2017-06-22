В школе в Демократической Республике Конго прогремел взрыв

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Взрыв произошел в школе города Бени в Демократической Республике Конго, несколько человек получили ранения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.

По его данным, в числе пострадавших — ученики, которые в этот момент сдавали в школе экзамен. Источник в одной из больниц уточнил, что были ранены по меньшей мере три ученика.

Также сообщается, что в городе слышна стрельба тяжелой техники. Утром в Бени, располагающемся на северо-востоке страны, и его окрестностях начались столкновения правительственных сил с Национальным революционным движением (MNR), в результате чего местные жители оказались заперты в своих домах.