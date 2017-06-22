Россия выполняет все санкционные обязательства по КНДР, заявили в МИД

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия полностью привержена резолюциям Совета Безопасности ООН по КНДР и соблюдает их, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.
Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.