Россия выполняет все санкционные обязательства по КНДР, заявили в МИД

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия полностью привержена резолюциям Совета Безопасности ООН по КНДР и соблюдает их, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Безусловно российская сторона полностью привержена резолюциям Совета Безопасности ООН (по КНДР), санкционным резолюциям, которые накладывают ограничения и приняты на законной международно-правовой основе, мы привержены и безусловно соблюдаем наши обязательства по этим резолюциям", — сказала она.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.