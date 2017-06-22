Тегеран пообещал обнародовать доказательства поддержки ИГ* со стороны США

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Иран опубликует доказательства поддержки "Исламского государства"* со стороны США, об этом в интервью RT заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамид Реза Могадам Фар.

"Эти документы планируется обнародовать. Однако надо сказать, что это не документы в значении письменных текстов или каких-либо контрактов, которые можно обнародовать в письменном виде, эти свидетельства касаются аспектов того, что происходило на поле действий. Это означает, что они указывают, в каких локациях они (США) оказывали помощь ИГ*. Оружие, обеспечение, логистическая и медицинская помощь — всё это указания на эту помощь (со стороны США в пользу ИГ* — ред.)", — заявил представитель КСИР.

Он также отметил, что за созданием ИГ* стоят сами США.

"К тому же гораздо большее значение имеет тот факт, что само создание ИГ* — дело их (США) рук. Они не могут утаить этот факт. Но даже сегодня, когда они заявляют, что "мы совершили ошибку, создав эту организацию, и теперь хотим её уничтожить", они по-прежнему лгут, и в пользу этого есть множество документов", — добавил он.

11 июня заместитель начальника штабов армии Ирана Мостафа Изади заявил, что Тегеран обладает доказательствами того, что Вашингтон напрямую оказывает поддержку террористической группировке ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.